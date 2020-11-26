Emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgeleri" verildi - Son Dakika

Emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgeleri" verildi

26.11.2020 15:51
Emekli öğretmenlere

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ilçedeki farklı okullarda görev yapan ve emekliye ayrılan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hizmet Şeref Belgelerini verdi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ilçedeki farklı okullarda görev yapan ve emekliye ayrılan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hizmet Şeref Belgelerini verdi.

Kaymakamlıkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programa, Erdoğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve emekliye ayrılan öğretmenler katıldı.

Öğretmenlerin gerçek anlamda hiçbir zaman emekli olmadıklarını belirten Erdoğan, "Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz emekliye ayrılsa da bu ünvanı her zaman üzerlerinde taşımaya devam ederler. Ben öğretmenlerimize, eğitim camiasına sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Emekliye ayrılan öğretmenler ise Erdoğan'a teşekkür ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aydın Erdoğan, Seydişehir, Emekli, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli öğretmenlere 'Hizmet Şeref Belgeleri' verildi - Son Dakika


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