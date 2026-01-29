Emekli Pazarcı Aydının Gerçeklerini Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emekli Pazarcı Aydının Gerçeklerini Anlattı

29.01.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Milletvekili Karakoz, 70 yaşındaki emekli pazarcının geçim zorluğunu vurguladı.

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazar ziyaretinde bulundu. Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu belirten bir vatandaş, "70 yaşından sonra ekmek parası kazanacağım diye çalışıyorum" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, saha çalışmaları kapsamında Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazar ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında 70 yaşında ve emekli olmasına rağmen pazarcılık yapan bir vatandaşla Karagöz arasında geçen diyalog dikkat çekti.

"Utanmadan 'Şükretmiyorlar' diyen var"

Emekli aylıklarına yapılan zamma tepki gösteren vatandaş, "Bin lira ne eder! En düşük emekli maaşı maaşı 20 bin lira olacak. Ben dün 17 bin lira aldım. Utansınlar. Vatanına hizmet et, vatandaşın seni korusun. 70 yaşından sonra ekmek parası kazanacağım diye çalışıyorum. 17 bin lira ne eder bu pahalılıkta. Utanmadan 'Şükretmiyorlar' diyen var. 16 bin liraya kendileri şükretsin" dedi.

"Türkiye'nin toprağı neler neler getiriyor ama yetiştiren yok"

Üretimin azalmasının ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten vatandaş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ekonomi ne halde! Çiftçiye mazota indirim diyor, yarından sonra bindirim! Çiftçinin mazotunu, gübresini bırakmazsın, hayvanının yemine zam yapmazsan bolluk olur. Ama nerede bizim bolluk? Dışarıdan. Dışa bağımlı olduk biz. Türkiye'nin toprağı neler neler getiriyor ama yetiştiren yok. Bu sene patatesler tarlada kaldı, yollara döktüler. Günah değil mi çiftçiye?

"Türkiye'nin insanının ilaç almaya gücü yok"

Emekliye 20 bin lira! Çoluğu çocuğu olan var. En adi çökelek 250 lira. Peynire mi zeytinine mi? Nasıl idare etsin? Çocuklar okula gidemez oldu. Eksiklerimiz varsa siz düzeltin. Çiftçimiz kalkınsın, vatandaşımız kalkınsın, üretsin. Türkiye bitti. Doktora gitsen vitamin eksikliği var deseler vatandaşın almaya gücü yok. Türkiye'nin insanının ilaç almaya gücü yok. O kadar düştü vatandaşımız."

Karakoz: "Seçim olacak, sandık gelecek bunları göndereceğiz"

Vatandaşın "Türkiye bitti" demesi üzerine "Türkiye bitmez. Seçim olacak, sandık gelecek bunları göndereceğiz" yanıtı veren Karakoz, vatandaşın geçinemediğine yönelik sözleri için "Türkiye'nin halini bu işin içinde yaşayan ve üreten biri olarak, emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olan biri olarak özetledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Pazarcı Aydının Gerçeklerini Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:37
Fenerbahçe’de ’’Karim Benzema’’ sesleri
Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:08:50. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Pazarcı Aydının Gerçeklerini Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.