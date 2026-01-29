Emekli Pazarcı Aydının Gerçeklerini Anlattı

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazar ziyaretinde bulundu. Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu belirten bir vatandaş, "70 yaşından sonra ekmek parası kazanacağım diye çalışıyorum" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, saha çalışmaları kapsamında Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazar ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında 70 yaşında ve emekli olmasına rağmen pazarcılık yapan bir vatandaşla Karagöz arasında geçen diyalog dikkat çekti.

"Utanmadan 'Şükretmiyorlar' diyen var"

Emekli aylıklarına yapılan zamma tepki gösteren vatandaş, "Bin lira ne eder! En düşük emekli maaşı maaşı 20 bin lira olacak. Ben dün 17 bin lira aldım. Utansınlar. Vatanına hizmet et, vatandaşın seni korusun. 70 yaşından sonra ekmek parası kazanacağım diye çalışıyorum. 17 bin lira ne eder bu pahalılıkta. Utanmadan 'Şükretmiyorlar' diyen var. 16 bin liraya kendileri şükretsin" dedi.

"Türkiye'nin toprağı neler neler getiriyor ama yetiştiren yok"

Üretimin azalmasının ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten vatandaş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ekonomi ne halde! Çiftçiye mazota indirim diyor, yarından sonra bindirim! Çiftçinin mazotunu, gübresini bırakmazsın, hayvanının yemine zam yapmazsan bolluk olur. Ama nerede bizim bolluk? Dışarıdan. Dışa bağımlı olduk biz. Türkiye'nin toprağı neler neler getiriyor ama yetiştiren yok. Bu sene patatesler tarlada kaldı, yollara döktüler. Günah değil mi çiftçiye?

"Türkiye'nin insanının ilaç almaya gücü yok"

Emekliye 20 bin lira! Çoluğu çocuğu olan var. En adi çökelek 250 lira. Peynire mi zeytinine mi? Nasıl idare etsin? Çocuklar okula gidemez oldu. Eksiklerimiz varsa siz düzeltin. Çiftçimiz kalkınsın, vatandaşımız kalkınsın, üretsin. Türkiye bitti. Doktora gitsen vitamin eksikliği var deseler vatandaşın almaya gücü yok. Türkiye'nin insanının ilaç almaya gücü yok. O kadar düştü vatandaşımız."

Karakoz: "Seçim olacak, sandık gelecek bunları göndereceğiz"

Vatandaşın "Türkiye bitti" demesi üzerine "Türkiye bitmez. Seçim olacak, sandık gelecek bunları göndereceğiz" yanıtı veren Karakoz, vatandaşın geçinemediğine yönelik sözleri için "Türkiye'nin halini bu işin içinde yaşayan ve üreten biri olarak, emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olan biri olarak özetledi" ifadelerini kullandı.