Emekli polis resmi törenle uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde rahatsızlığından dolayı vefat eden emekli polis Mehmet Karahan, son yolculuğuna uğurlandı.
Şuhut Ulu Cami'de Cuma namazının ardından yapılan resmi törenle son yolculuğuna uğurlanan Karahan'ın cenaze merasimine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, ailesi ve yüzlerce seveni katıldı.
e Kılınan cenaze namazının ardından merhum emekli polis Mehmet Karahan Şuhut Şehir Mezarlığına defnedildi. - AFYONKARAHİSAR