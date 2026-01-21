Emekli Polisi Duygusal Veda

AMASYA'da polis memuru Fazlı Candan (55), meslekteki son gününde telsizden yaptığı anonsla mesai arkadaşlarına veda ederek emekliliğe ayrıldı.

Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatını noktalayan ve son 10 yılını ise Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde geçiren Fazlı Candan, emeklilik dilekçesinin ardından telsiz başına geçti. Mesai arkadaşları ve amirlerine seslenen Candan, duygusal bir veda anonsu gerçekleştirdi. Candan anonsunda, "30 yıllık meslek hayatımı bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyor, isteğe bağlı emekliliğe ayrıldım. Mesleğim süresince beraber çalıştığım mesai arkadaşlarıma ve amirlerime hakkım helal olsun. Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin, sizleri korusun. Allah'a emanet olunö ifadelerini kullandı.

Fazlı Candan'ın veda anonsuna Haber Merkezi de telsiz üzerinden karşılık verdi. Merkezden yapılan anonsta, "Merkez olarak bizim de hakkımız helal olsun. Size emeklilik hayatınızda ailenizle birlikte huzurlu, sağlıklı bir emeklilik hayatı diliyorum. Yolunuz açık olsunö denildi.

Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: AMASYA,