Emekli Tümgeneral İlbaş'tan Vali Akbıyık'a veda ziyareti - Son Dakika

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, İlbaş'a huzurlu ve sağlıklı bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri kararının ardından emekliliğe sevk edilen Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:57

Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında

Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti

Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı

Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir