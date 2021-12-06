Emekli vatandaşın sözleri yürek parçaladı: Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim - Son Dakika

FOX Ana Haber Bülteni'nde önceki gün yayınlanan bir haber, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi. FOX muhabiri, emekli olan ve 1500 TL maaşla geçimini sağlamaya çalışan İsmail Eroğlu'na mikrofon uzattı. Eroğlu'nun yaşadığı zorluğu anlatırken söyledikleri yürek burktu.

"EKMEĞİ TAVUKLARA YEDİRECEĞİM DİYE ALDIK"

Bir fabrikaya iş aramak için gittiğini söyleyen Eroğlu, orada çalışan bir kişiden fabrikanın kapısının önünde duran ekmeği almak için izin istediğini söylerken gözyaşlarına boğuldu. Eroğlu, ekmeği alırken "tavuklara vereceğim" dediğini ancak ekmeği eşiyle birlikte yediklerini belirtti.

"EŞİM HİÇ ÜŞENMEDEN YAPTI"

Emekli vatandaş Eroğlu o anları şu sözlerle anlattı: "Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim, aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı. Beraber oturduk yedik" diye konuştu.