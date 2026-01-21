Emekliler Yaşam Mücadelesi Veriyor

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, emeklilerin 20 bin lirayla yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, "Bu ülkede emekliler artık yaşayamıyor. Bir ömür çalışmış insanlar, prim ödemiş insanlar, bu devleti ayakta tutmuş insanlar bugün pazara gidemiyor, ilacını eksiltiyor, faturasını düşünmekten uyuyamıyor. Ve iktidar hala çıkıp bize diyor ki, 'Durum normal. Bütçe dengesi... Sabredin' Hayır, bu durum normal değil. Bu yoksulluk kader değil. Bu sefalet tesadüf değil. Bu, bilinçli bir tercihtir" dedi.

CHP Nazilli İlçe Yönetimi, 20 bin lirayla geçinemediklerini Meclis'e duyurmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yapan emeklilere destek verdi.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu ülkede emekliler artık yaşayamıyor. Bir ömür çalışmış insanlar, prim ödemiş insanlar, bu devleti ayakta tutmuş insanlar bugün pazara gidemiyor, ilacını eksiltiyor, faturasını düşünmekten uyuyamıyor. Ve iktidar hala çıkıp bize diyor ki, 'Durum normal. Bütçe dengesi... Sabredin' Hayır, bu durum normal değil. Bu yoksulluk kader değil. Bu sefalet tesadüf değil. Bu, bilinçli bir tercihtir. Bu düzen AK Parti'nin kara düzenidir.

"Devlet Bey, gövdenizi taşın altına koymanıza gerek yoktu; sadece Meclis'te el kaldırmanız yeterliydi"

Daha dün 'Emeklilerimizin derdi derdimiz, onları sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız' diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, bugün çıkıp önergeye destek olmayacaklarını açıklamıştır. Devlet Bey, gövdenizi taşın altına koymanıza gerek yoktu; sadece Meclis'te el kaldırmanız yeterliydi.

"Siz tercihinizi emekliden yana değil, bu bozuk düzenden yana kullanıyorsunuz"

Aynı siyasi anlayışın Aydın'daki temsilcisi çıkıp emeklinin geçinememesini 'şükürsüzlük' diye nitelendirebiliyor. Ne büyük bir utançtır, ne büyük bir ayıptır. Siz kime şükür öğütlüyorsunuz? Şükür, yoksulluğu kutsamak değildir. Şükür, yanlış politikaların üstünü örtmek değildir. Bu ülkenin kaynakları vardır. Bu mesele para meselesi değil, tercih meselesidir. ve siz tercihinizi emekliden yana değil, bu bozuk düzenden yana kullanıyorsunuz."