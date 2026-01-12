Emeklilerden Destek Eylemi

(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, CHP milletvekillerinin en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin 39 bin liraya yükseltilmesi için TBMM'de başlattıkları eyleme destek açıklaması yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Örgütlenme Sekreteri Alim Yıldızkan, "Meclis'te oturma eylemi yapan milletvekillerine çok teşekkür ediyoruz. Emeklilerin haklı mücadelesini destekledikleri için bizler de örgütlü olduğumuz her yerde kendilerine destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldızkan, beraberindeki sendika üyeleri ile birlikte Taşbaşı'nda basın açıklaması yaptı.

"Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak her gün alanlardayız" diyen Yıldızkan, haklarını alana kadar mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Yıldızkan şunları kaydetti:

"Yaşamın olduğu her yerde; emeklinin, asgari ücretlinin, yetimin, dulun, engellilerin ve yaşlılık aylığı alanların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Sarayın noteri TÜİK'in enflasyon verilerine göre hiçbir zaman yüzdelik artış talebimiz olmadı ve olmayacak. BES-AR verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırları bellidir. Biz adaletli bir gelir düzenlemesi istiyoruz. İnsanca yaşanacak, adaletli bir gelir dağılımı düzenlemesinde kaynak sorunu yoktur. Saray iktidarı, bilerek ve sistematik olarak emekli maaşlarını düşürmektedir. AKP sözcüsünün övünerek en düşük emekli maaşını 20 bin lira olarak açıklaması bunun kanıtıdır. Bu tasarı tüm emeklileri kapsamamaktadır ve gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da bozacaktır. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz.

"Toplu sözleşmeli sendika hakkımızı yasal güvence altına alın"

Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri ve üst bürokratlar; kendi aylıkları ile emekli maaşlarını kıyaslasınlar ve insani bir empati yapsınlar. En düşük emekli maaşının yoksulluk sınırına yakın olması gerektiğini göreceklerdir. Buradan ülkemizi yönetenlere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Emekliler olarak sadaka istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. 'Reform' diye çıkardığınız 5510 sayılı yasayı derhal iptal edin. Kazanımlarımızı içerecek biçimde yeniden, birlikte düzenleyelim. En düşük emekli maaşını en düşük memur maaşına eşitleyin. Ardından yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için yasal düzenleme yapın. Toplu sözleşmeli sendika hakkımızı yasal güvence altına alın. Adaletli gelir dağılımı sağlamanın tek yolu budur.

"Örgütlü olduğumuz her yerde destek vereceğiz"

Meclis'te oturma eylemi yapan milletvekillerine çok teşekkür ediyoruz. Emeklilerin haklı mücadelesini destekledikleri için bizler de örgütlü olduğumuz her yerde kendilerine destek sunmaya devam edeceğiz. Bütün emeklileri, yetim, dul, engelli ve yaşlılık aylığı alanları; insanca yaşam haklarına sahip çıkmaları için sendikamıza üye olmaya ve birleşik mücadelemizi büyütmeye davet ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz."