Emeklilerden İyileştirme Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emeklilerden İyileştirme Talebi

15.01.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli Sen üyeleri, emekli aylıkları için Eskişehir'de basın açıklaması yaptı, pazar arabası fırlattı.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Dev Emekli Sen üyeleri, emekli aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle Taşbaşı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan bir emekli, yanında getirdiği pazar arabasını "Pazar arabası boş" diyerek yere fırlattı. Bir başka vatandaş ise, "Emekliler cenazelerde bir yemek yeriz diye cenaze takip ediyorlar. Hatta oradan biraz yemek evine götürmeye çalışıyorlar. Kimi inşaatlarda ölüyor, kimisi kağıt topluyor. Bulabilirse günübirlik iş bulmaya çalışıyorlar" dedi.

Dev Emekli Sen üyeleri, emekli aylıklarının iyileştirilme talebiyle Taşbaşı'nda toplandı. Döviz ve sloganlarla taleplerini dile getiren emekliler adına açıklamayı, Dev Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç yaptı.

"Kaynak yok yalanının artık tutmadığını" ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu bir tercihtir, bu bir sınıfsal saldırıdır. Bize yıllardır 'Bütçede kaynak yok', 'Kemer sıkın' masallarını anlatanlara sesleniyoruz: Yalan söylüyorsunuz. Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor. Rakamlar ortadadır ve bu rakamlar iktidarın utanç vesikasıdır. 2026 Bütçesinden faiz lobisine ayrılan pay tam 2 trilyon 742 milyar lira, yüzde 14,5 iken; bu ülkenin emektarı 16,5 milyon emeklinin aylığı ve sağlığı için ayrılan pay sadece 1 trilyon 872 milyar lira, yüzde 9,9'dir. En düşük emekli aylığını Hazine desteğiyle 20 bin liraya tamamlamak için ayrılan kaynak ise sadece 69 milyar liradır. Yani faiz lobisine aktardığınızın zekatı bile değildir."

Meclis'te 'Dediğim dedik, çaldığım düdük' anlayışıyla el kaldırıp indirecek vekillere sesleniyoruz: O elleriniz, milyonlarca emeklinin açlığına onay vermek için kalkacaktır.

Bizler, CHP milletvekillerinin, emekli aylıklarının sefalet ücretine dönüşmesine karşı Meclis'te başlattığı nöbet eylemini, Devrimci Emekliler Sendikası olarak tüm şubelerimizde destekliyor ve selamlıyoruz. Ancak sadece Meclis'te değil, sokakta da bu ateşi harlayacağız."

"Çok sıkıntı yaşıyorum"

Basın açıklamasına katılan 67 yaşındaki emekli Muttalip Kehya da emeklilerin her şeyin bedavasını aramak zorunda kaldığını söyledi. Kehya, şunları kaydetti:

"Çok sıkıntı yaşıyorum. Hep sıkıntı yaşıyorum. Geçinmek demeyelim de geçinmeye çalışalım diyelim. Emekliler cenazelerde bir yemek yeriz diye cenaze takip ediyorlar. Hatta oradan biraz yemek kalırsa evine götürmeye çalışıyorlar. Kimi inşaatlarda ölüyor, kimisi kağıt topluyor. Bulabilirse günübirlik iş bulmaya çalışıyorlar. Arada şükür edenler çıkıyor. Ama onlar neye şükür ediyor bilmiyorum. Arkadaşları nerede bedava bir şey var onun peşinde. Affedersiniz tuvalet için bile parasız tuvalet arıyoruz. Emekliler bu halde. Buna yaşamak denmez."

Açıklamaya katılan bir emekli de yanında getirdiği pazar arabasını "Pazar arabası boş" diyerek yere fırlattı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden İyileştirme Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:09:21. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilerden İyileştirme Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.