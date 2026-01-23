Emeklilerden Maaş Zamı Protestosu

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda maaş zammını protesto etti. Burada yapılan açıklamada, emeklilerin yaşadığı yoksulluğa dikkat çekilerek, "Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahküm edilemez. Emeklilere kaynak yok diyorlar ama biz kaynağın nereye gittiğini çok iyi biliyoruz. Çare biziz, çare örgütlü mücadeledir" denildi.

Tüm Emekli-Sen Sendikası üyeleri, emekli maaşlarına yapılan son zammı protesto etmek amacıyla Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde eylem yaptı. Halvaşi Köprüsü'nde toplanan grup, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından meydanda basın açıklaması yapıldı. Eyleme CHP, Sol Parti, Halkevleri, DEM Parti'nin yanı sıra Hopa Tüm Emekliler Sendikası üyeleri ile Kemalpaşa Tüm Emekliler Sendikası üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"Haklı mücadeleniz bizim mücadelemizdir"

CHP PM üyesi Asiye Akın Ergül, eyleme destek vererek şunları söyledi:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, günlerdir Meclis'te Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde nöbet tutuyoruz. 24 saat esasına göre sürdürülen bu nöbetlerde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman emeklinin, vatandaşın, halkın ve garibanın yanında olmuştur; bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir. Haklı mücadeleniz bizim de mücadelemizdir ve bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Sizlere desteğimiz her zaman devam edecektir. Birlikte, el ele iktidar olacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

"Bu şov değil, emeklinin hakkı mücadelesidir"

Tüm Emekliler Sendikası Kemalpaşa Temsilcisi Sayim Aydın da şöyle konuştu:

"AKP, 'Cumhuriyet Halk Partisi Meclis'te şov yapıyor' diyor. Hayır, şov yapmıyor. Daha dün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarılan Mehmet Bey'in hakkını arıyor. 76 yaşında inşaat ustası bir emeklinin hakkını arıyor. İnşaatta çalışırken hayatını kaybeden Mehmet Usta'nın hakkını arıyor. Eğer istersen, sen de bir şov yap: Emeklilere insanca yaşayabilecekleri bir zam yap. Ama bunu yapmıyorsun. Sadece zenginleri koruyorsun, şirketlerin vergi borçlarını affediyorsun. Emekliler için hiçbir zaman gerçek bir adım atmadın. Seni herkes tanıyor, biz de tanıyoruz. Önümüzdeki ilk seçimde sana kırmızı kartı göstereceğiz."

"Mücadelemiz, Türkiye'nin dört bir yanında giderek büyüyor"

Kitle adına açıklamayı yapan eski Tüm Emekliler Sendikası Kemalpaşa Temsilcisi Fikret Altınkaya, şunları söyledi:

"Yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz, Türkiye'nin dört bir yanında giderek büyüyor. Artık emekliler olarak kendi öz gücümüzün farkındayız. Gün geçtikçe daha da güçleniyoruz. Alanlardayız, sokaklardayız. Haklı olarak hakkımızı arıyoruz ve hakkımızı alana kadar bu haklı mücadeleyi daha güçlü bir biçimde sürdüreceğiz. Dayanışmayı büyüttüğümüzde, bunun sokağa yansıması da büyük oluyor ve mücadelemiz anlam kazanıyor. Dostlar, bu süreçte yalnızca alanlarda değil; siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle ve emekten yana olan tüm kurumlarla kurduğumuz dayanışma somut biçimde kendini göstermiştir. Bugün geldiğimiz noktada, CHP milletvekillerinin emeklilerin bu haklı davasına verdiği destek ve Meclis'te başlattıkları nöbetle kamuoyu oluşturmaları gerçekten takdir edilmesi gereken bir tutumdur. Bu şekilde emeklilere sahip çıkmaları, biz emeklileri bir adım daha ileri taşımış, gücümüze güç katmıştır.

"Çare biziz, çare örgütlü mücadele"

Öncelikle kendi sorunlarımıza kendimiz sahip çıkmalıyız. Sorunlarımıza sahip çıktığımızda ve örgütlü gücümüzü sokağa yansıttığımızda, dayanışma gerçek anlamını bulur. Bu nedenle Meclis'te başlatılan dayanışma eylemini desteklemek için buradayız. Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir; tüm emekçilerin, tüm yoksulların, açlık ve sefaletle boğuşan herkesin mücadelesidir. Bu yüzden tüm ezilenlerin ve emekten yana olan herkesin bir araya gelmesi, mücadeleyi büyütmesi ve güç birliği yapması gerekmektedir. Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahküm edilemez. 'Emeklilere kaynak yok' diyorlar; biz kaynağın da nereden bulunduğunu, nereye harcandığını da çok iyi biliyoruz. Bizler gariban değiliz; emeğiyle geçinen, yıllarca prim ödeyerek emekli olmuş insanlarız. Çare biziz. Çare, örgütlü mücadelede birleşmektir."