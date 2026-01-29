Emeklilerden Milletvekillerine Tepki

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

Emekliler, kira masrafını dahi dahi karşılamaya yetmediğini belirttikleri emekli maaşlarına zam talebiyle bugün yine sokaktaydı. Tüm Emeklilerin Sendikası'nın Şirinevler'de gerçekleştirdiği eyleme katılan emekliler ANKA'ya konuştu. Bir emekli, katıldığı basın toplantısında milletvekili maaşının giderlerini karşılamadığını söyleyen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'a tepki gösteren bir emekli, "Lüks hayat yaşarsa tabi yetmeyebilir. Emekliler gibi değil yani. Onlar saraylarda otursunlar, biz çadırlarda oturalım. Bunlar bizi aşağı görmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar" ifadeleriyle yanıt verdi. Bir emekli ise Özcan'ın ifadelerine, "Onun söylediği koca bir yalandır. Onlar önce meclis lokantalarında yediği yemeklerin fiyatlarını bir söylesinler, ondan sonra gelip bizimle bir konuşsunlar. Herşeyi bedava yiyorlar, bedava içiyorlar. Her gittikleri yerlerde milletvekili duruşlarını kullanıyorlar. Biz neyi kullanacağız peki?" şeklinde tepki gösterdi. Bir diğer emekli de, "Hem milletvekili maaşı alacaksın, hem emekli milletvekili maaşı alacaksın. 600 tane vekili oraya doldurmuşuz; bizi inim inim inletsinler, sürüm sürüm süründürsünler, saltanat sürsünler diye. Bu kadar yağmacılık, bu kadar soygun olmaz. Bir milletvekili maaşı, bir öğretmen maaşına indirilsin, ondan sonra biz hiç sesimizi çıkarmayalım" diye sitem etti.

"Emekliye gureba demek, fakir demek, sahipsiz demek bana göre ahlaksız bir yaklaşımdır"

Emekli yurttaşların değerlendirmeleri şöyle:

"Valla ben çok rahat geçinirim; onun söylediği koca bir yalandır. Onlar önce meclis lokantalarında yediği yemeklerin fiyatlarını bir söylesinler, ondan sonra gelip bizimle bir konuşsunlar. Herşeyi bedava yiyorlar, bedava içiyorlar. Her gittikleri yerlerde milletvekili duruşlarını kullanıyorlar. Biz neyi kullanacağız peki? Emekliye gureba demek, fakir demek, sahipsiz demek... Emekli nasıl sahipsiz olabilir? Bu bana göre ahlaksız bir yaklaşımdır. Ben bunu kabul etmiyorum"

"Milletvekilleri alıyor dünyanın parasını, yine de az görünüyor. Lüks hayat yaşarsa tabi yetmeyebilir"

"Anca ezmesini, aşağılamasını biliyorlar. Milletvekilleri alıyor dünyanın parasını, yine de az görünüyor. Lüks hayat yaşarsa tabi yetmeyebilir. Emekliler gibi değil yani. 20 (bin lira) ile nasıl geçinecek? Kira parası mı verecek, doğalgaz parası mı, elektrik, su parası mı verecek? Bunlar bizi aşağı görmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Onlar saraylarda otursunlar, biz çadırlarda oturalım"

"Bizim bütün hayalimiz insanca yaşamak. Biz kimseden birşey istemiyoruz. Hükümetten gasp edilen haklarımızı istiyoruz. Bir ülkede emekli maaşı bir ev kirasını karşılayamıyorsa, o ülkede beka sorunu değil zeka sorunu vardır. Milletvekili emekli maaşı ne demektir ya. Hem milletvekili maaşı alacaksın, hem emekli milletvekili maaşı alacaksın. 600 tane vekili oraya doldurmuşuz; bizi inim inim inletsinler, sürüm sürüm süründürsünler, saltanat sürsünler diye. Bu kadar yağmacılık, bu kadar soygun olmaz. Bir milletvekili maaşı, bir öğretmen maaşına indirilsin, ondan sonra biz hiç sesimizi çıkarmayalım. Bize konuşmaya hak vermesinler"

Ne demişti?

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, milletvekili maaşları ve özlük haklarına ilişkin soruları yanıtlamış, "Milletvekilliği maaşı yetmiyor mu?" sorusuna, şöyle yanıt vermişti:

"Şöyle söyleyeyim: Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar: Arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. 'Uçaklar size bedava' diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok. İndirimli var ama çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira olan bilet 2 bin 900, 2 bin 800 lira oluyor. Yani 100-200 lira."

"Meclis lokantasına da zam yaptılar"

Meclis lokantasının yemeklerinin ucuz olmasına yönelik yöneltilen soruya, Özcan, "Hep zam yaptılar. Zamlı yiyoruz. Ben misafirhanede kalıyorum, hep zam yaptılar. Bir daha söylüyorum. Bir dahaki dönemde siz de milletvekili olun, gelin. Bakın, ben size söylüyorum, çalışmadan da ben vereyim. Siz birkaç ay değerlendirin." demişti.

"Milletvekili, aldığı maaşın en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor"

Milletvekilliğinin emekli haklarına ilişkin yöneltilen eleştiriye Özcan, şöyle yanıt vermişti:

"Değil, değil. ya arkadaşlar, siyaset er meydanıdır. Milletvekili olmak isteyen, oradaki siyasi partiye üye olup bütün bu haklardan, hoşunuza giden haklardan yararlanabilir. Bu iş nasip işidir. Ama bir daha söylüyorum: Bir milletvekili, aldığı maaştan en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor. Bunu da bilmenizi isterim."