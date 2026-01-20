Emeklilerden Nöbet Eylemine Destek

(MUĞLA) - Tüm Emeklilerin Sendikası, CHP milletvekillerinin TBMM'de başlattığı "emekliler için nöbet" eylemine Muğla'nın Ortaca ilçesinden destek vermeyi sürdürüyor.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi talebiyle başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemine Muğla'nın Ortaca ilçesinden destek devam ediyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi üyeleri bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Şube Başkanı Cihan Kaya, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Burada toplanan arkadaşlar yüreğini alıp da geldi buraya. Bu düzen bizi yoksulluğa mahkum etti. Bir ömür çalıştık. Şimdi açlığa, sefalete, borca itiliyoruz. Market raflarında fiyatlar uçuyor. Bizim maaşlarımız eriyor. Evler soğuk, tencereler boş ama artık yeter. Bu sessizlik bizim kaderimiz değil. Bu sefalet bize reva değil. Öfkeni içine gömme. Yüreğini al, onurunu al, hakkını al. Alanlara çık, birleş, örgütlen. Haydi, bugün değilse ne zaman olacak arkadaşlar?"