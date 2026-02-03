Emeklilerden Sert Tepki

Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şube Başkanı Yaşar Karahan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Emeklileri adeta diri diri mezara gömdüler, yetmezmiş gibi üzerine koca bir taş koydular. Biz emekliler, bizi yok sayan ve unutmaya çalışanları unutmayacağız. Bunun cevabı sandıkta olacak" dedi.

Rizeliler, emekli aylıkları ve memur maaşlarına yapılacak zamları etkileyen aylarda enflasyonun düşük, sonraki aylarda ise yüksek oranda açıklanmasına eleştirilerde bulundu.

Tüm Emekliler Sendikası Pazar Şube Başkanı Yaşar Karahan, yaptığı açıklamada, şu sözlerle hükümeti eleştirdi:

"TÜİK Enflasyon rakamları, hükümetin ve Şimşek'in kimden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Gerçekten emekliler bu durum karşısında ne yapacaklarını, nasıl geçineceklerini ve hayatlarını nasıl idame ettireceklerini kara kara düşünmeye başladılar. Tercihler emeklilerden yana olmadı. Tercihler parasına para katanlardan, faizcilerden ve rantçılardan yana oldu. Emeklileri adeta diri diri mezara gömdüler, yetmezmiş gibi üzerine koca bir taş koydular. Biz emekliler, bizi yok sayan ve unutmaya çalışanları unutmayacağız. Bunun cevabı sandıkta olacak diyorum."

"Emeklinin zam oranı açıklanırken enflasyon TÜİK tarafından düşük gösteriliyor"

Tüm Bel Sen Rize Şube Başkanı Ömer Salih Erol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ocak ayı enflasyonunda TÜİK, ENAG ve İTO'nun açıkladığı farklı oranlar ciddi bir tartışma yaratmaktadır. Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayından bir örnek verecek olursak; insanların özlem duyduğu ramazan pidesini bu yıl yüzde 25 zamlı almak zorunda kalacaklar. TÜİK'in sepetinde ne var? Enflasyonu nereden, nasıl açıklıyor? Buna dair ortada net bir bilgi yok. Enflasyon kağıt üzerinde düşüyor fakat insanların borçları neden artıyor? Vatandaş 'açız, geçinemiyoruz' diye feryat ediyor. Kimse duymuyor, umursamıyor bile."

Emeklinin zam oranı açıklanırken enflasyon TÜİK tarafından düşük gösteriliyor. Tüm emekliler ve asgari ücretliler yapılan yanlışları görüyor. İnsana yakışır, yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. 3600 ek gösterge sözünü verdiniz, söz yarım kaldı, yerine getirmediniz. Seyyanen zamların taban aylığa yansıtılacağını söylediniz, söz verdiniz, yerine getirmediniz. Halkın söylediklerine kulak verin. Yarın çok geç olmadan bu uyarılara dikkat edin."