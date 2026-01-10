Emeklilerden Yaşam Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emeklilerden Yaşam Mücadelesi

10.01.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de emekliler ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek insanca yaşam talep etti.

(MERSİN) - Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi Başkanı Ahmet Karakuş, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirdiği açıklamasında, "Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış milyonlarca emeklinin insanca yaşam talebi meşrudur, haklıdır ve ertelenemez. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak mücadeleyi sokaklara, meydanlara, halkın gözü önüne taşıyoruz. Bizi yok sayanlara bir kez daha ilan ediyoruz: Biz artık bekleyen, razı olan durumunda değiliz." dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, CHP'nin "En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlensin" talebiyle TBMM'de başlattığı eyleme Mersin Akdeniz ilçesindeki Yoğurt Pazarı Parkı'ndan destek verdi. Emekliler adın açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi Başkanı Ahmet Karakuş şöyle konuştu:

"CHP milletvekillerinin Meclis eylemini destekliyor ve alanlarda olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz emekliler artık susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, evlerimize kapanmayacağız. Yok sayılmayı, sadakaya mahkum edilmeyi, açlık sınırı altında yaşamaya zorlanmayı kabul etmiyoruz. Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış milyonlarca emeklinin insanca yaşam talebi meşrudur, haklıdır ve ertelenemez. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak mücadeleyi sokaklara, meydanlara, halkın gözü önüne taşıyoruz. Bizi yok sayanlara bir kez daha ilan ediyoruz: Biz artık bekleyen, razı olan durumunda değiliz. Bundan sonra her şey biziz. Meydan biziz, söz biziz, güç biziz."

Emekli bir vatandaş da yazdığı şiiri okudu:

"Saray, köşk, saltanat küfe dediğin, sofrada bal, börek, katmer yediğin, yoksul kondusunda açlık çekerken sanki sadakadır bize verdiğin. Han, hamam, saltanat, saray sizlere, umut, acı, çile, vaat bizlere. Sizler yaşıyorken zevk ve sefayı, işsizlik, yoksulluk niye hep bize? Biraz da biz beyler, biz yaşayalım. Ne varsa küfede biz taşıyalım. O tarafta sizi alkışlayalım. Bu dünyada biraz sürelim sefa."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Yaşam Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:07:32. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilerden Yaşam Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.