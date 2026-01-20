Emeklilerden Zam Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emeklilerden Zam Protestosu

20.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaca'da emekli maaşları için oturma eylemi yapıldı, destekçiler sloganlar attı.

(MUĞLA) - Tüm Emekliler Sendikası üyelerinin, emekli aylıklarına yapılan zamları protesto amacıyla Ortaca'da başlattıkları oturma eylemi devam etti.

Ortaca Cumhuriyet Meydanı'ndaki oturma eyleminde sık sık "İnsanca yaşam istiyoruz" sloganları atıldı. Eyleme çeşitli siyasi partilerin, emek ve meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Tüm Emekliler Sendikası Ortaca Şubesi Üyesi Sami Atik, yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının açlık sınırının bile altında olduğunu belirterek, "Bize dayatılan bu maaşları kabul etmiyoruz. Emekçilerin insan onuruna yaraşır bir gelirle yaşamını sürdürebilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsan hakları ve demokrasi için verdiğimiz mücadele devam ediyor. Buradan güçlü bir alkışla ayrılıyoruz, sesimiz Ankara'ya kadar ulaşsın" dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar halaylar çekerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Ekonomi, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Zam Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:44
Hasan Şaş’tan Galatasaray’a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:05:55. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilerden Zam Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.