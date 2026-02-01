Emeklilere Yürüyüş Engellendi - Son Dakika
Emeklilere Yürüyüş Engellendi

01.02.2026 20:56
Pendik'te emekli aylıklarını protesto etmek isteyen gruba polis izin vermedi ve pankarta el koydu.

(İSTANBUL) - Pendik'te emekli, dul ve yetim aylıklarının düşüklüğünü protesto amacıyla gerçekleştirmek istenen yürüyüş polis tarafından engellendi. Zafer Partisi Pendik İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği,  EYT ve Emekliler Federasyonu ile Bağ-Kur ve Emekliler Derneği'nin desteklediği eylemde açılan "Açlığa terk ettiğiniz emekli, seçimde edecek sizi emekli" yazılı pankarta polis bir süre el koydu. Pankart daha sonra geri verildi, ancak yeniden açılmasına izin verilmedi.

Zafer Partisi Pendik İlçe Başkanlığı tarafından, emekli, dul ve yetim aylıklarına ilişkin Kuşlu Park'ta basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından ilçe başkanlığına doğru yürüyüş gerçekleştirilmek istendi. Yürüyüşe polis izin vermedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkçi'nin engellemeye tepki göstermesi üzerine emniyet yetkilisi Pendik Kaymakamlığı kararı gereğince sokaklarda topluca, pankartlı, megafonlu yürüyüşe izin verilmediğini söyledi.

"Açlığa terk ettiğiniz emekli, seçimde edecek sizi emekli" pankartına engel

EYT ve Emekliler Federasyonu ile Bağ-Kur ve Emekliler Derneği'nin desteklediği eylemde polis, grubun yürüyüşe devam etmek istemesi üzerine müdahale etti. Eylemcilerin taşıdığı "Açlığa terk ettiğiniz emekli, seçimde edecek sizi emekli" yazılı pankartına polisler el koydu. Pankart daha sonra eylemcilere geri verildi, ancak yeniden açılmasına izin verilmedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Pendik, Polis, Son Dakika

