Emekliye Geçim Garantisi Yok! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emekliye Geçim Garantisi Yok!

09.01.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, emekli maaşlarındaki artışa tepki gösterdi, kaynakların yanlış harcandığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zamma ilişkin olarak, "Sokakta ve Meclis'teki tepkiler üzerine emekliye 1062 lira verip, maliyetin 69,5 milyar lira olmasından yüksünüyorlar! Peki bu milletin parası nereye harcanıyor? Bu kaynağın 3,5 katını (238 milyar TL) yollara-köprülere geçiş garantisi olarak ödüyorlar. 11 katını (768 milyar TL) zengin şirketlerin vergilerini silmeye harcıyorlar. 36 katını (2,5 trilyon TL) KKM ile fakirden zengine servet transferine aktarıyorlar. 39 katını (2,7 trilyon TL) tarihin en yüksek faizine ödüyorlar. Bu kara düzende zengine kaynak var, emekliye yok. Yollara geçiş garantisi var, emekliye geçim garantisi yok" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2026 yılı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihine itibaren yüzde 12,19 oranında; memur emekli aylıkları ise yüzde 6,85 orandaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılacağını ve en düşük emekli aylığının 20 bin lira olacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni emekli aylığına tepki gösterdi. Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti'nin kara düzeni! Sokakta ve Meclis'teki tepkiler üzerine emekliye 1062 lira verip, maliyetin 69,5 milyar lira olmasından yüksünüyorlar! Peki bu milletin parası nereye harcanıyor? Bu kaynağın 3,5 katını (238 milyar TL) yollara-köprülere geçiş garantisi olarak ödüyorlar. 11 katını (768 milyar TL) zengin şirketlerin vergilerini silmeye harcıyorlar. 36 katını (2,5 trilyon TL) KKM ile fakirden zengine servet transferine aktarıyorlar. 39 katını (2,7 trilyon TL) tarihin en yüksek faizine ödüyorlar. Bu kara düzende zengine kaynak var, emekliye yok. Yollara geçiş garantisi var, emekliye geçim garantisi yok. CHP emeklinin yanındadır. Meclis'te nöbete devam, mücadeleye devam!"

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliye Geçim Garantisi Yok! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:43:20. #7.11#
SON DAKİKA: Emekliye Geçim Garantisi Yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.