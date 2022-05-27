Emektar demir ustası mütevazı atölyesinde 68 yıldır çekiç sallıyor - Son Dakika
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Emektar demir ustası mütevazı atölyesinde 68 yıldır çekiç sallıyor

27.05.2022 11:57
Emektar demir ustası mütevazı atölyesinde 68 yıldır çekiç sallıyor

Çorum'un Alaca ilçesinde oturan 86 yaşındaki demir ustası Ferhat Özdemir, 68 yıldır çekiç sallayıp çeşitli aletler yapıyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde oturan 86 yaşındaki demir ustası Ferhat Özdemir, 68 yıldır çekiç sallayıp çeşitli aletler yapıyor.

Emektar demir ustası Özdemir, 1936 yılında doğduğu Alaca ilçesine bağlı Kalecikkaya köyündeki evinin bahçesine 1954'te demir atölyesi kurdu.

Özdemir, dönemin şartlarında makasla kesip ocakta erittiği demir parçalarını çekiçle döverek kazma, kürek, nacak, balta ve kürek gibi aletlere dönüştürdü.

Traktör kullanımının yaygınlaşmasıyla pulluk, kaz ayağı gibi tarımsal aletlerin üretimini de yapan Özdemir, mütevazı atölyesinde demire şekil vermeyi sürdürüyor.

Özdemir'e, 12 yaşındaki torunu Mert Uygun da boş vakitlerinde yardım ediyor. Dedesinden öğrendiği manileri söyleyerek demir döven Mert, gelecekte dedesi gibi bir usta olmak istiyor.

Ferhat Özdemir, AA muhabirine, işini severek yaptığını, sağlığı elverdikçe yapmaya devam edeceğini söyledi.

Teknolojinin olmadığı zamanlarda daha zorlu şartlarda çalıştığını vurgulayan Özdemir, "Elektrik gelmeden önce makasla demir keserdim. Elektrik geldikten sonra makası bıraktım. Burada bıçak yapardım, vatandaşa verirdim. Yapmaya da dövmeye de devam ediyorum. Makas işini de devam ettiriyorum." dedi.

Özdemir, imalattaki en önemli konunun metale su verme olduğunu vurgulayarak, suyun sert verilmesinin aletin sağlamlığını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"86 yaşında ama gençlere taş çıkaracak seviyede"

Kalecikkaya Köyü Muhtarı Vahdettin Seçir de 53 yaşında olduğunu, yıllardan bu yana Ferhat ustanın hiç değişmediğini söyledi.

Özdemir'in Alaca için önemli bir değer olduğunu anlatan Seçir, "Yakın köylerde kullanılan tarım aletleri, şimdi de traktör aletlerini Ferhat amca yapıyor. Sıcak demirden yapmadığı şey yok. Bazen biz de gelir, makasına çekiç vururduk." diye konuştu.

Ferhat ustanın sağlığının yerinde olduğunu belirten Seçir, "Kendisi 86 yaşında ama gençlere taş çıkaracak seviyede." ifadesini kullandı.

Seçir, Özdemir'in Ankara'da yaşayan ve babası gibi demir ustası olan oğlunun bir süre önce emekliye ayrıldığını anlatarak, "İnşallah ailesini ve çocuklarını köye getirip emekli olan oğluyla buradaki atölyeyi devam ettireceğiz. Buranın bir geçmişi var. Köyümüzün emektarlarından. İşini sürdürdüğü için teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Mert Uygun, Traktör, Çorum, Güncel, Son Dakika

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