Emet pazarında sıkı korona virüs tedbirleri alındı - Son Dakika

Emet pazarında sıkı korona virüs tedbirleri alındı

Kütahya'nın Emet ileçsinde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakaları ve tedbir amaçlı karantinaların ardından 2 hafta aradan sonra açılan ilçe pazarında olağanüstü önlemler alındı.

Kütahya'nın Emet ileçsinde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakaları ve tedbir amaçlı karantinaların ardından 2 hafta aradan sonra açılan ilçe pazarında olağanüstü önlemler alındı.

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İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri pazar yerinde gön boyunca denetim gerçekleştirdi.Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayarak pazar yerine maskesiz gelen 3 vatandaşa 5326 sayılı kabahatler kanununa göre 900'er lira dan toplam 2 bin 700 TL para cezası kesti.


İlçede vaka sayısının azalması sevinçle karşılanırken, yetkililer vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarıda bulundu. - KÜTAHYA

Koronavirüs, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emet pazarında sıkı korona virüs tedbirleri alındı - Son Dakika
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