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Emet'te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

55 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Emet'te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza Emet- Çavdarhisar yolunun Çerte mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet istikametinden gitmekte olan Ahmet Özmen (60) yönetimindeki 34 JJ 0067 plakalı tır, yol çalışması nedeniyle ayrılan yolda, Çavdarhisar istikametinden gelmekte olan İsmail Arslan (37) idaresindek 43 NR 712 plakalı kamyonetle çarpıştı.Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tırın sürüklediği ve konteynırının sıkıştırdığı kamyonet sürücüsü İsmail Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonet içerisinde sıkışan Arslan'ın cenazesi Emet Belediyesi İtfaiyesi, Emetbor İşletmesi Arama-Kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile çıkarılarak, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Özmen, Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:21 Kaynak: İHA
Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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