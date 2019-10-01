Son Dakika Haberleri: Emet'te yaya geçidi çizgileri yenileniyor
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Emet'te yaya geçidi çizgileri yenileniyor

22 dakika önce

Kütahya'nın Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki okullarda, okul önlerinde ve şehir merkezinde yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Emet'te yaya geçidi çizgileri yenileniyor, System.String[]

Kütahya'nın Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki okullarda, okul önlerinde ve şehir merkezinde yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, öğrencilerin ve halkın güvenli geçişleri için, okul çevreleri başta olmak üzere, şehrin birçok yerinde yaya geçidi çizgi çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.


Doğan, "Vatandaşlarımızın trafikte güvenli bir hizmet alması amacıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da önce yaya çizgi çalışmaları yapılacak" dedi. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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