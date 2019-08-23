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Emine Bulut cinayeti

1 saat önce

Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine milli sporcular tepki gösterdi.

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Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine milli sporcular tepki gösterdi.

Çok sayıda sporcu, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı.

NBA'de kariyerini sürdüren milli basketbolcu Cedi Osman paylaşımında, "Anne lütfen ölme. Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Annelerimizi bu katillerin eline bırakmayacağız. Bugün yeri göğü inletmeyeceksek, tepki vermeyeceksek, ne zaman yapacağız! #EmineBulut" ifadelerine yer verdi.

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, "Kalbim acıyor, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Ne konuşacak ne de söyleyecek sözüm var duygularımı anlatan. Ancak bu vahşetin durması için şimdi susmadan, haykırarak umut ediyorum ki devletimiz bu canileri en ağır şekilde cezalandıracaktır. SUSMAYACAĞIZ! #EmineBulut" paylaşımında bulundu.

Alman ekibi Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, "Bizi 8 saniyede darmadağın eden görüntü, her gün onlarca kadının korkusu ve gerçeği... Bir kadının daha yaşamı, bir çocuğun daha çocukluğu elinden alındı. İçim yandı... #EmineBulut" mesajını paylaştı.

İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Roma'da futbol yaşantısını sürdüren Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından, "Küçük kızın sadece annesi #EmineBulut değil, dünü, bugünü ve yarını da öldü. Kadın cinayetlerine alışmayacağız, susmayacağız!" paylaşımını yaptı.

Çağlar Söyüncü, Mehmet Zeki Çelik, Altay Bayındır, Olcay Şahan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım ve Tutya Yılmaz gibi birçok sporcu da yayımladıkları mesajlarla tepkilerini ortaya koydu.

Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:56 Kaynak: AA
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