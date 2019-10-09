Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Kırıkkale 'de eski eşi Emine Bulut 'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Emine Bulut'un kızı: "O kişi benim babam değil"