Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor
Son Dakika Dünya Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

1 saat önce

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan Fedai V hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Emine Bulut, Kırıkkale, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:05 
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