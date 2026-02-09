Emine Erdoğan'dan Sigarayı Bırakma Günü Mesajı - Son Dakika
Emine Erdoğan'dan Sigarayı Bırakma Günü Mesajı

09.02.2026 13:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, her bir bağımlılığın milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishane olduğunu belirtti.

Bugün, dünyada 15 yaş üstü 1,3 milyar insanın tütün bağımlısı olarak yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Küresel olarak yılda 7 milyon insan sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu tablo, yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil, toplumsal birçok sorunun temelinde yer alan derin bir gerçekliktir. 2026 Bağımsızlık Yılı'nda, insanı, aileyi, toplumu ve doğayı sessizce tüketen bu bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla güçlenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Türkiye Yeşilay Cemiyetince düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın bulunduğu videoya da yer verildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
