Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Görüştü
Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Görüştü

Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Görüştü
08.01.2026 17:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin konusundaki çalışmalar için teşekkürler iletildi ve insani yardımların kalıcı sonuçlar doğurması temenni edildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'ndeki görüşmede Emine Erdoğan, Filistin konusundaki çalışmaları ve yardımlarından dolayı Lazzarini'ye teşekkür etti. Lazzarini de Emine Erdoğan'ın Filistin konusundaki liderlik rolüne işaret ederek, teşekkürlerini iletti. Görüşmede, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Filistin halkı için büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmaların, acıları sona erdirecek somut ve kalıcı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

