Son Dakika › Dünya › Eminem'den bir sürpriz albüm daha: 'Music to be Murdered By' - Son Dakika Dünya
Eminem'den bir sürpriz albüm daha: 'Music to be Murdered By'
6 saat önce
Amerikalı ünlü rapçi Eminen son albümünü Twitter üzerinden süpriz bir şekilde duyurdu
"Amerikalı ünlü rapçi Eminen son albümünü Twitter üzerinden sürpriz bir şekilde duyurdu.
Eminem "Music to be Murdered By" isimli albüm hakkında tıpkı 2018 yılında yayınladığı Kamikaze gibi ön bilgilendirme yapmadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:58
Son Dakika Canlı yayında cinsel ilişki sorusu soran Zahide Yetiş'e tepki yağdı Türk bilim insanı Betül Kaçar'dan büyük başarı Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var