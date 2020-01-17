Eminem'den bir sürpriz albüm daha: 'Music to be Murdered By' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eminem'den bir sürpriz albüm daha: 'Music to be Murdered By' - Son Dakika Dünya

Eminem'den bir sürpriz albüm daha: 'Music to be Murdered By'

6 saat önce

Amerikalı ünlü rapçi Eminen son albümünü Twitter üzerinden süpriz bir şekilde duyurdu

Eminem'den bir sürpriz albüm daha: 'Music to be Murdered By', System.String[]

"Amerikalı ünlü rapçi Eminen son albümünü Twitter üzerinden sürpriz bir şekilde duyurdu.


Eminem "Music to be Murdered By" isimli albüm hakkında tıpkı 2018 yılında yayınladığı Kamikaze gibi ön bilgilendirme yapmadı.

Euronews.com'da Görüntüle

Twitter, Eminem, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında cinsel ilişki sorusu soran Zahide Yetiş'e tepki yağdı
Türk bilim insanı Betül Kaçar'dan büyük başarı Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:38:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eminem'den bir sürpriz albüm daha: 'Music to be Murdered By' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]