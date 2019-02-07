Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde "Açılan Kapı" Kazası Kamerada

Eminönü'nde "Açılan Kapı" Kazası Kamerada

2 dakika önce

Eminönü'nde seyir halinde olan motosikletli, aniden duran otomobilden inen adamın açtığı kapıya çarptı.

Eminönü'nde
Eminönü'nde seyir halinde olan motosikletli, aniden duran otomobilden inen adamın açtığı kapıya çarptı. Motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir araca çarparak durabilirken geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Fatih Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan otomobilin sürücüsü yol ortasında bir anda durdu. Araçtaki yolcu kısa bir süre sonra kapıyı açarak inmek istedi. Ancak o esnada motosikletli aniden açılan kapıya çarparak dengesini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletli bir süre kazanın şokunu atlamadı. Kazayı gören vatandaşlar hemen motosikletli gencin yanına gelerek sağlık durumunu sordu. Gencin yanıt vermesi üzerine rahat bir nefes alan vatandaşlar ardından motosikleti kaldırmasına yardım etti. Otomobil sürücüsü ve yolcu ise kazayı şaşkınlıkla karşıladı. Geçtiğimiz aylarda yaşananlar da kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

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