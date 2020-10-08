Eminönü'nde doluya karşı önlem - Son Dakika

İstanbul 'da beklenen doluya karşı Eminönü 'nü esnafı araçlarını korumak için önlem aldı. Eminönü'nde vatandaşların kimi battaniye, kimi karton örterek araçlarını kapladı.

İstanbul için uyarı yapılan dolu beklentisi nedeniyle vatandaşlar çeşitli önlemler aldı. Eminönü'nde bulunan vatandaşlar dolu yağışından araçlarını korumak amacıyla karton ve battaniye kullandı. Kartonla kaplanmış park halindeki sıra sıra araçlar ise renkli görüntü oluşturdu. Aracını korumak için hem battaniye hem karton kullanan esnaf Tayfun Tatlıoğlu, "Çarşımızda iki kapalı otopark var iki de kapalı. Esnaf arkadaşlarımız da önlem aldı dolu nedeniyle. Bir arkadaşımız kargolayacak gibi kartonla kapladı. Bütün kanallarda dolu yağacak, şu saatte yağacak uyarısı yapıldı biz de böyle önlem aldık. Biz önlemimizi aldık artık yapacak bir şey yok" dedi.

Enes Özcivan ise "Geçen sefer esnaf çok sıkıntı yaşadı. Çok şiddetli dolu yağdı ister istemez böyle araçlar da esnaf da etkilendi. Zararı azaltmak için böyle önlem aldılar. Geçen sefer yağan doluda camlar patladı, kaportada ciddi sıkıntılar oluştu. Meteorolojiyi yakından takip ediyoruz. Sürekli uyarılar yapılıyor. Şu an bir şey yok ama akşama doğru yağış bekliyoruz" diye konuştu.

- İstanbul