Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında - Son Dakika

Eminönü'nde bir kişi 3 ay önce kiraladığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı. Kazdığı tünelin başka bir iş yerinin deposundan çıkması sonucu fark edilmesi üzerine gözaltına alınan şahıs, dükkanın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını iddia etti.

Olay, Eminönü Mercan Mahallesi Havancı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ercan P. Sokak üzerinde bulunan bir dükkanını işletmek için yaklaşık 3 ay önce Ercan Y.'den devraldı. Devraldığı dükkanın camlarını gazete kağıtlarıyla kapatan Mehmet Ercan P. dükkanın içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı. Kazdıkları tünel Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan askeri malzeme satan bir iş yerinin deposuna çıktı. Tüneli fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Ercan P.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Ercan P., emniyetteki ilk ifadesinde kiraladığı dükkanın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını iddia etti. Öte yandan kazılan tünel ise kameralar tarafından görüntülendi.

"HİÇ HABERİMİZ YOK, TOPRAKLARI NEREYE GÖTÜRMÜŞLER ONU DA BİLMİYORUZ"

Tünelin kazıldığı sokakta iş yeri bulunan Hüseyin Kılınç, "Arkadaş kendileriyle ortak iş yapmak için burayı veriyor. Verdikten sonra gazeteyi seriyorlar, kapatıyorlar. Diyor ki içeriyi yapacağım diyorlar. Sonra bir arkadaş duyuyor ki, buradan askeri malzeme satan yerden çıkmışlar. Buranın altı cami, caminin yanından direk malzemecinin oraya çıkıyorlar. Hiç haberimiz yok, toprakları nereye götürmüşler onu da bilmiyoruz. Bir aydır dükkan gelmiyorlardı. Çocuk ortak iş yapacaklar diye vermişler. 1,5 aydır hep boş, sürekli olarak burası böyle kapalıydı. Malzemecinin karısı namaz kılıyormuş, sonra bir bakıyor ki, aşağıda matkaplar çalışıyor, bir uyanıyor ki, adamın oradan çıkmışlar. Yılların esnafı Ercan dediğimiz, normal bir insan değil, kaliteli bir çocuk. Ama ortak olacağı insanları demek ki tanıyamamış" dedi.

"ORTAK İŞ YAPACAĞIZ DİYEREK ÇOCUĞU KANDIRDILAR"

Tünel kazılan sokakta bulunan bir esnaf, "Çocuğu kandırdılar, ortak iş yapacaklar diye. Çocuk ortada mağdur durumda. Tadilat yapılıyor diye kapalı gazetelerle, gündüz kapalıydı burası. Gündüz burada tadilat çok olmadı, bir ara oldu ondan sonra kapandı burası. Herhalde birileri tanıştırdı, iş yapacaklar diye" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(İHA)