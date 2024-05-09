İçişleri Bakanı: Bozdoğan-36 Operasyonunda 72 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde gerçekleştirilen "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Resmi X hesabı üzerinden gerçekleştirilen "Bozdoğan- 36" operasyonuna ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri,nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları, ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Operasyonlar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.