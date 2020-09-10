Eminönü'nde koronavirüs denetimi, restoran sahibi uyarıldı - Son Dakika

Eminönün'nde gıda üzerine hizmet veren işletmeler Gıda Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs denetimi yapılarak incelemelerde bulunup uyarıldı. İşletmelerde uyulması gereken kurallar anlatılırken restoran sahibinin tuzlukları kaldırması dikkat çekti.

UYARILAN RESTORAN SAHİBİ MASALARDAN TUZLUKLARI KALDIRDI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Fatih Eminönü'nde gıda üzerine hizmet veren işletmelerde alınan korona virüs tedbirlerini denetledi. Maske kullanımı, masalar arasındaki mesafe ve hijyen kullarına bakıldı. Uyarılan restoran sahibi masaların üzerinde bulunan peçete ve tuzluk kaldırdı.

TEDBİRLER YERİNDE İCELENDİ

Türkiye genelinde korona virüse karşı alınan tedbirler sıkı bir şekilde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da korona virüs tedbirleri kapsamında bir genelge yayınlamıştı. Bu genelge kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Fatih Eminönü'nde gıda üzerine hizmet veren işletmelerde alınan korona virüs tedbirlerini yerinde incelendi. İşletmelerde maske kullanımı, masalar arasında sosyal mesafe kuralı, masaların her müşteriden sonra dezenfekte edilmesi ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu. Bir işletmede masa üzerinde bulunan peçete ve tuzluklar ise görevlilerin uyarıları sonucu işletme personeli tarafından kaldırıldı.