Emir Dağları'ndaki yılkı atları için 2 ton yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Emir Dağları'ndaki yılkı atları için 2 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Emir Dağları'ndaki yılkı atları için 2 ton yem bırakıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atları ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Emir Dağları'ndaki yılkı atları için 2 ton yem bırakıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atları ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Emirdağ Kaymakamlığı ve Ufukta Yaşam Vakfı Afyonkarahisar Temsilciliği ile Emir Dağları'nda 1600 metre rakımlı Balcam Yaylası'na, yılkı atları ve yaban hayvanları için saman götürdü.

Emirdağ Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yaklaşık bir metreyi bulan karlı zemine yem bıraktığını söyledi.

Ekipler bölgeye ulaşabilsin diye il ve ilçe özel idaresine bağlı iş makinelerinin, üç gündür yol açma çalışması yaptığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Yol açma çalışmalarına katılan kurumlarımızın ekiplerine, STK'lerin temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Emirdağ'da STK'ler, belediye ve kamu kurumları ile topyekun bir hizmet anlayışı içinde çalışıyoruz. Emirdağ yılkı atları ile de meşhur. Yaklaşık 1600 metre yükseklikte bulunan Balcam Yaylası'nda sık sık görülen bu atlara ve diğer yaban hayvanlarına destek olmak için yemleme yaptık. İki ton civarında, değişik bölgelere saman bıraktık."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Afyonkarahisar ile Eskişehir, Uşak, Denizli ve Kütahya illerinde de kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için yem bırakma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emirdağ, Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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