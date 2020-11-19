Emir Dilaver: "Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum" - Son Dakika

Emir Dilaver: "Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum"

19.11.2020 09:39

- Emir Dilaver: "Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum" Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver: "Akıllı bir futbolcu olduğumu düşünüyorum" Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Emir Dilaver, isminin bir Türk ismi olduğunu ve bununla gurur duyduğunu...

- Emir Dilaver: "Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum"

Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver:

"Akıllı bir futbolcu olduğumu düşünüyorum"

RİZE - Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Emir Dilaver, isminin bir Türk ismi olduğunu ve bununla gurur duyduğunu dile getirerek "İsmimden dolayı gurur duyuyorum, aynı zamanda bir Türklük olduğundan da eminim. Çünkü Osmanlı Dönemi'nde de aile geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum. Bundan da gurur duyuyorum" dedi.

Hırvatistan 1. Lig takımlarından Dinamo Zagreb'ten transfer edilen stoper oyuncu Emir Dilaver, Çaykur Rizespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, transfer sürecinin GNK Dinamo Zagreb'in iç sorunları nedeniyle geciktiğinin de altını çizdi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Dinamo Zagreb'in değil Rizespor'un teklifini kabul ettiğini ifade eden Dilaver "Aslında buraya gelmeyi bende çok istedim. Hoca ile konuşmuştum. Dinamo'da ki bazı iç sorunlar nedeniyle gelememiştim. Bazı oyuncular ile araları kötüydü, ayrılma ayrılmama durumu vardı. Bana da yeni bir sözleşme önerdiler ama orada çok güzel 2 yıl geçirdim ben. 2 tane lig şampiyonluğu kazandım. Avrupa'da çok iyi maçlar oynadım aynı zamanda. Çok keyifliydi ama kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyordum. O yüzden buraya gelmeyi bende çok istedim. Biraz gecikmeli, biraz zor oldu. Tamamen orada ki iç sıkıntılardan dolayı transferim birazcık uzadı. Ama buradayım ve çok mutluyum" dedi.

"Bir Türklük vardır diye düşünüyorum. Bundan da gurur duyuyorum"

Adı ve soyadı Türk ismi olan Emir Dilaver, Bosna'dan savaş esnasında Avusturya'ya taşındıklarını, ailesinde Osmanlı Dönemi'nden gelme bir Türklük olduğunu düşündüğünü ve bununla gurur duyduğunu dile getirerek "İsmim Türk ismi; hem Emir hem de Dilaver. Bosna'dan geliyorum. Bosna asıllıyım. Orada doğdum. Savaş çıktığında ben çok küçüktüm ve Avusturya'ya taşınmak zorunda kaldık. İsmimden dolayı gurur duyuyorum, aynı zamanda bir Türklük olduğundan da eminim. Çünkü Osmanlı Dönemi'nde de aile geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Avusturya'ya gittik daha sonra ve orada aslında her şey çok güzel gidiyor. Uzun yıllardır orada yaşıyoruz ve şu an her şey keyifli geçiyor. Kardeşimin de yeni bir oğlu oldu, benim de yakında bir çocuğum daha olacak. Hayatım şu anda orada. Avusturya'da olmaktan da çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Üzerine düşen görevi herkes çok iyi yapıyor"

Taraftarların kendisine olan ilgisinin hoşuna gittiğini dile getiren Emir Dilaver, takım halinde hareket ettikleri zaman başarılı olduklarının da altını çizdi. Dilaver "Taraftarların benden hoşnut olması beni çok mutlu etti. Bende burada olmaktan dolayı çok memnunum. Sürekli bana destek mesajları gönderiyorlar. Savunmayı aslında ben bir bütün olarak görüyorum. Savunma oyuncuları olarak takım halinde hareket ediyoruz ve iniş çıkışlar olmadığı zaman, kompakt bir şekilde savunma yaptığınız zaman bunu başarıyorsunuz. Biz aslında busene ki takımda şimdiye kadar bunu başardık. Özellikle burada kalecimize bir parantez açmak gerekir. Gökhan gerçekten çok yardımcı oluyor bize. Diğer partnerlerim olsun Meriah, Moroziuk, Melnjak, onlar da çok kaliteli oyuncular. Bu takımda üzerine düşen görevi herkes çok iyi yapıyor. 6 numaralarla ve kalecimiz ile çok iyi bir iletişimimiz var ama bütün iş aslında takım savunmasında bitiyor diyebilirim" dedi.

"Dünyanın en iyi oyuncusu olmasam da en azından akıllı olduğumu düşünüyorum"

Dilaver 22 Kasım'da Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinerek "Falcao çok iyi bir golcü olabilir ama Süper Lig'de çok kaliteli oyuncular var. Bu zamana kadar oynadığımız rakiplerde Kayode'yi sayabiliriz mesela, Sivasspor'da çok iyi bir oyuncuydu. Dünyanın en iyi oyuncusu olmasam da en azından akıllı olduğumu düşünüyorum. En azından maçlardan önce bütün forvetlerin görüntülerini izliyorum. Onların neler yaptığını, nerelere hareketlendiğini, nasıl bir sitilleri olduğuna mutlaka bakıyorum ve kendi artılarımı da bu doğrultuda geliştirmeye çalışıyorum. Bu sayede savunma yapmaya çalışıyorum ve şuana kadar da işe yaradı gibi gözüküyor ve bu doğrultuda da devam edeceğim. Bireysel anlamda gerçekten çok yetenekli oyuncular var bu ligde ve aşağı yukarı her takımda çok iyi hücum oyuncusu bulabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Sürekli iletişim halindeyiz"

Karşılaşma esnasında takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde oluğu için işinin kolaylaştığını dile getiren Dilaver "Tek bir forveti benimle ilişkilendirmemek lazım. Bizim takımda 6 numaralarımız Abdullah Durak olsun, Donsah olsun, ya da benim partnerim savunmada Meriah olsun, biz sürekli iletişim halinde olduğumuz için karşımızda bir forvet olduğunda saha içerisinde sürekli konuşarak, iletişim halinde olarak kimin kimi kontrol edeceğini sürekli konuştuğumuz için daha kolay oluyor. 6 numaralarımıza da bir parantez açmak gerekiyor, onlar da gerçekten benim işimi çok kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.

Emir Dilaver: Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum
Emir Dilaver: Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum
Emir Dilaver: Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum
Emir Dilaver: Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum
Emir Dilaver: Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum

Çaykur Rizespor, Emir Dilaver, Osmanlı, Türklük, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emir Dilaver: 'Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İkinci el araç satışları durma noktasına geldi Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Hindistan'da halk, inek dışkısını yüzlerine sürüp kartopu gibi birbirlerine atarak eğlendi Hindistan'da halk, inek dışkısını yüzlerine sürüp kartopu gibi birbirlerine atarak eğlendi         
09:36
Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor         
09:26
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor         
08:21
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu         
03:28
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor         
20:13
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 10:23:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emir Dilaver: "Geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum ve bundan da gurur duyuyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei