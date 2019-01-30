EMİTT'in Değişmez Gözdesi Doğal Şehir Sındırgı

Katıldığı fuarlarda yağcıbedir halıları, folklor ekibi ve yöresel kıyafetleri ile dikkatleri üzerine toplayan Sındırgı, EMİTT Fuarında da ilçenin temsili haline gelen leylekler ve yöresel ürünler ile dikkatleri üzerine toplamayı hedefliyor.

Doğal yaşama saygısı ile bilinen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş eski belediye binası üzerinde gündem olan leylek yuvasının yok olmaması adına binanın yıkımını iki ay erteleterek orijinal leylek yuvasını geçici bir direk üzerine taşımıştı. Türkiye'de bir ilk olarak leylek yuvasının da yer aldığı yeni belediye binası inşaa edilerek bu yuva projedeki yerine konmuş ve yeni belediye hizmet binasına ilk yerleşen ev sahipleri ilçenin temsili haline gelen leylekler olmuştu.

Turizm alanında önemli bi ilerleme kaydeden Sındırgı ilçesinin turizm logosu da leyleklerden esinlerek oluşturuldu. Bu yıl 23.sü düzenlenen ve Sındırgı Belediyesinin ilçenin tanıtımı açısından büyük önem verdiği EMİTT fuarına ise yağcıbedir halısı ve yöresel ürünlerin yanı sıra leyleklerin ve yöreselliğin ön planda olduğu bir hazırlık yapıldı.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 23. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, 31 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Sındırgı Belediyesi de Balıkesir standında yer alacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "İlçemizin geleceği turizmde dedik. Turizm alanında yaptığımız yatırımların yanında ilçemizin tanıtım çalışmalarına özen gösterdik. Sındırgı adı bilinmezken artık Yağcıbedir halıları, termal kaynakları, kültürü ve tarihi ile Dünya da bilinen bir marka haline getirdik. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Valilik ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile fuarlarda yerimizi aldık, Sındırgı isminin her yerde duyulmasını sağladık. Sındırgı keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet olarak yola çıktı, Doğal Şehir Sındırgı olarak ziyaretçilerin hafızalarına kazındı. Turizm alanında yaptığımız hizmetlerle artık tanıtacağımız daha çok değer var, ziyaretçilerimizi ağırlayacağımız daha çok alan. Ziyaretçilerimizi arttırarak ekonomik kazanca dönüştürme zamanı...Bu yılda EMİTT'te yerimizi alıyoruz.31 Ocak -3 Şubat arasında Beylikdüzü TÜYAP fuar merkezinde tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." Sözlerine yer verdi.