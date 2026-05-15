Emlak Katılım 2026 İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı: “Dengeli ve Sürdürülebilir Büyüme” Ülke Ekonomisine 314 Milyar TL Kaynak

Katılım finans sektöründeki istikrarlı yükselişini sürdüren Emlak Katılım, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü performansını korudu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %91 artışla ülke ekonomisine 314 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde aktif büyüklüğünü %75 oranında artırarak 431 Milyar TL’ye çıkardı.

Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine sağladığı güçlü finansman desteği ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla 2026 yılı birinci çeyreğinde istikrarlı yükselişini sürdürdü. Faaliyet alanlarını genişleterek güçlü finansal performansını koruyan banka, katılım finans ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine kaynak aktarmaya devam ederken etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle mali yapısını daha da güçlendirdi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %91 artışla ülke ekonomisine 314 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %10 oranında artırarak 5.8 Milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü %75 artışla 431 Milyar TL’ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını %89 artışla 331 Milyar TL’ye yükseltti. Emlak Katılım’ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde %103 düzeyinde gerçekleşirken %18,89 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2026 yılı ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını %66 seviyesinde tamamladı.

SUKUK ALANINDA %127’LİK GÜÇLÜ BÜYÜME

Emlak Katılım’ın 2026 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık %127’lik bir artışla 10.5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında 2026 yılı ilk çeyreğinde 6.3 Milyar TL sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 11,1 milyar TL tutarındaki sukuk bakiyesi ile %17’lik pazar payına ulaşarak sektörün pazar liderleri arasında yer aldı.

“EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN” İLE SEKTÖRE GÜVEN ARTIYOR

Emlak Katılım’ın iştiraki olarak faaliyetlerine devam eden Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi ev ve araç teslimatlarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle her ay ivme kazanan şirket, kısa sürede on binlerce sözleşmeye ulaştı. Elde edilen bu istikrarlı büyüme, hem tasarruf finansman modeline duyulan güvenin hem de sektörün geleceğine yönelik beklentilerin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye genelindeki tüm Emlak Katılım şubeleri üzerinden sunulan bu hizmet sayesinde müşteriler, tasarruf finansman çözümlerine kolay ve hızlı bir şekilde erişebiliyor.

