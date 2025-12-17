Emlak Konut Şantiyesi'nde Skandal: Antifriz İçti - Son Dakika
3-sayfa

Emlak Konut Şantiyesi'nde Skandal: Antifriz İçti

Haberin Videosunu İzleyin
Emlak Konut Şantiyesi\'nde Skandal: Antifriz İçti
17.12.2025 15:20
Emlak Konut Şantiyesi\'nde Skandal: Antifriz İçti
Haber Videosu

Arnavutköy'de bir kamyon şoförü, antifrizi gazoz zannederek içince hastanelik oldu.

Arnavutköy'de bulunan Emlak Konut Şantiyesi'nde taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü, gazoz sandığı şişeden antifriz içince hastanelik oldu.

GAZOZ DİYE İÇTİ, ANTİFRİZ ÇIKTI

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Emlak Konut Şantiyesi'nde taşeron bir firmada çalışan H.E. (68) isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şoför, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Emlak Konut Şantiyesi'nde Skandal: Antifriz İçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Emlak Konut Şantiyesi'nde Skandal: Antifriz İçti - Son Dakika
