Emlak Konut Yarı Finale Yükseldi
07.01.2026 20:09
Emlak Konut, Melikgazi Kayseri'yi 92-86 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aydın Karaçam, Nihat Çetin, Niyazi Yasin Kahraman

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 20, Williams 18, Doğa 11, Merve Arı 2, Merve Uygül 12, İdil 3, Collier 20, Feray

EMLAK KONUT: Günesh 1, Ferda 12, Thomas 16, Ceren, Delaere, Melek 4, Holesinska 14, Macaulay 10, Berfin 12, Ndour 23

1'İNCİ PERİYOT: 26-39

DEVRE: 51-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-81

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-86'lık skorla yenerek yarı finale yükseldi. Maçın en skorer ismi Emlak Konut'tan 23 sayı ile Astou Ndour oldu.

Kaynak: DHA

