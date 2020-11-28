Emlak sektöründe 'mesafeli danışmanlık' dönemi - Son Dakika

Emlak sektöründe 'mesafeli danışmanlık' dönemi

28.11.2020 09:51
Emlak sektöründe 'mesafeli danışmanlık' dönemi, System.String[]

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye'de de bir çok sektör yeni önlemler almaya devam ediyor.

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye'de de bir çok sektör yeni önlemler almaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında emlak ve gayrimenkul danışmanlığı geliyor. Gayrimenkul satış ve pazarlaması ile ilgili yeni yöntemler geliştiren sektörün son dönemde hayata geçirdiği en yaygın uygulama ise 'mesafeli danışmanlık' hizmeti oldu.

Alıcılar ve satıcılar internet üzerinden planladıkları görüşmeler ile söz konusu ürünler hakkında bilgi alışverişinde bulunabiliyor. Ev almak isteyen alıcılar için ayrıca sanal tur uygulaması yapılıyor ve istedikleri evi internet üzerinden gezerek daireyi inceleme fırsatı sunuluyor. Salgın dönemindeki emlak danışmanlığı hizmetleri ile ilgili bilgi veren Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, salgın sürecinde hayatın olağan akışının devamlılığında olmazsa olmaz ihtiyaçların söz konusu olduğunu ve insanlara bu hizmetlerin istikrarlı bir şekilde sunulmasının hem vatandaşlar için hem de ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığının altını çizdi. Aydemir, "Ülke çapında alınan önlemler çerçevesinde bizler de aldığımız önlemlerle bu süreçte faaliyetlerimizi devam ettirmeye özen gösteriyoruz. İnsan sağlığı şüphesiz en önemli kriterimiz. Aldığımız önlemler doğrultusunda yeni hizmet imkanları da uygulamaya almış bulunmaktayız. Müşterilerimizden gelen taleplere cevap verebilmek adına öncelikle online toplantılar ve bilgilendirme görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Ev ya da ticari alan almak isteyen müşterilerimize sanal tur hizmeti vererek yeni bir hizmet modeli oluşturduk. Bu uygulamadan bir çok müşterimiz oldukça memnun kaldı ve olumlu geri dönüşler aldık. Söz konusu salın süreci tamamen bitene kadar bu hizmetlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden başvuru sırası almak hedefiyle oluşturulmuş bir uygulama olan web tapu uygulaması ile vatandaşlar belirlediği tarih ve saatte tapu müdürlüğüne giderek işlemini başlatabiliyor. Bu sayede tapu müdürlüklerinde oluşabilecek kalabalıkların önüne geçilebiliyor. Web Tapu uygulamasının hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Özkan Aydemir, her gün binlerce işlemin yapıldığı tapu müdürlüklerinde bu uygulama sayesinde insanların olası risklere karşı daha güvenli olduğunu ve zamandan tasarruf sağlayarak insanların kalabalıktan uzak kalarak, bulaşıcılık ihtimallerinin bir nebze de olsa önüne geçilebileceğini söyledi. - BURSA

Emlak sektöründe 'mesafeli danışmanlık' dönemi
Emlak sektöründe 'mesafeli danışmanlık' dönemi
Emlak sektöründe 'mesafeli danışmanlık' dönemi

Koronavirüs, Gayrimenkul, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emlak sektöründe 'mesafeli danışmanlık' dönemi - Son Dakika Ekonomi


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