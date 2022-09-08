Emniyet'ten Bataklık Operasyonu davası tahliyelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Emniyet'ten Bataklık Operasyonu davası tahliyelerine ilişkin açıklama Açıklaması

08.09.2022 20:38
Emniyet'ten Bataklık Operasyonu davası tahliyelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bataklık Operasyonu davasındaki tahliyelerin beraat anlamına gelmediğini ve tüm sanıkların yargılanmalarına devam edildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bataklık Operasyonu davasındaki tahliyelerin beraat anlamına gelmediğini ve tüm sanıkların yargılanmalarına devam edildiğini belirtti.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yazılı açıklamasında, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ticaretinden kaynaklı suç geliri soruşturması sonucu "Bataklık" kod adlı operasyonun yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucu dünyada ve Türkiye'de tanınan bazı suç örgütü elebaşlarıyla çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve FETÖ'nün, "uyuşturucu ticaretinden nemalanan bir narkoterör örgütü" olduğunun ortaya koyulduğu ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve sanıkların yargılanmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Eylül 2022'de ilgili mahkemece yapılan duruşmada, tutuklu 8 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Sanıkların tutukluluk süreleri göz önüne alındığında yapılan tahliyeler beraat anlamına gelmemekte, tüm sanıkların yargılanmalarına devam edilmektedir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emniyet'ten Bataklık Operasyonu davası tahliyelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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