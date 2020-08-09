Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'u ziyaret etti. Ziyarete Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren , Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal , İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Daire Başkanı Sayın İbrahim Hakkı Seydioğlu , İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Üner, TEM Daire Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırımoğlu katıldı. - OSMANİYE

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Osmaniye Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 20:58

Kaynak: İHA

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