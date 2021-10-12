Üye Girişi
"Emniyet müdür yardımcısı polisi dövdü" iddiasına EGM'yi harekete geçirdi - Son Dakika

"Emniyet müdür yardımcısı polisi dövdü" iddiasına EGM'yi harekete geçirdi

12.10.2021 15:51

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısının polis memurunu dövdüğü yönündeki iddia sonrası soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformlarında yer alan bir iddiada, emniyet müdür yardımcısının polis memuruna şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddiayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Müdürlük, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade etti.

"KAHRAMANKAZAN'DA MEYDANA GELDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğünce söz konusu olay hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"12 Ekim 2021 tarihinde bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında yer alan 'Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay' ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Bahse konu olayın, 26.11.2020 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu, dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği, ayrıca konu ile ilgili olarak Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19.03.2021 tarihinde KVYO (karar verilmesine yer olmadığına) kararı verildiği anlaşılmıştır.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14.09.2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği'nden soruşturma izni talep edilmiş olup, Valiliğin 29.09.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Emniyet müdür yardımcısı polisi dövdü iddiasına EGM'yi harekete geçirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramankazan, Polis Memuru, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Emniyet müdür yardımcısı polisi dövdü' iddiasına EGM'yi harekete geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021 15:46 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021 Maradona'nın 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği video gündem oldu 15:39 Maradona'nın 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği video gündem oldu 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 15:35 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam
Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı 15:20 Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor 15:05 Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı 14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor 14:27 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı 13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
15:48 Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi
15:45 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021
15:39 Maradona'nın 16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiği video yayınlandı
15:34 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler
15:19 Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı
15:12 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021
15:11 Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı
15:04 Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor
15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor
Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi         
15:49
Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı         
15:42
Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı         
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler         
15:24
Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı         
15:12
Dünyada sadece Türkiye'de üretilen Dünyada sadece Türkiye'de üretilen "Elazığ vişne" mermerine yurt dışından yoğun ilgi         
14:58
Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı         
14:37
Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor         
13:53
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı         
13:20
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 15:57:45. #1.12#
SON DAKİKA: "Emniyet müdür yardımcısı polisi dövdü" iddiasına EGM'yi harekete geçirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement