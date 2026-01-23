Emniyet Müdürlerinde Görev Değişiklikleri - Son Dakika
Emniyet Müdürlerinde Görev Değişiklikleri

23.01.2026 00:23
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı, 3 ilin Emniyet Genel Müdürü değiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğünde 5 ismin görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğünde 5 ismin görev yeri değişti. Karara göre Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine alındı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

