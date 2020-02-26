Emniyet Müdürü Karabörk'ten TDP'ye ziyaret - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Karabörk'ten TDP'ye ziyaret

6 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Emniyet Müdürü Karabörk'ten TDP'ye ziyaret, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, TDP Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Emniyet Spor Kulübü Başkanı Saffet Arslan'ın da katıldığı ziyarette, TDP Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de, spor yapan çocukların sosyal hayatında ve derslerinde başarılı olacaklarını söyledi.


Ziyarette, Emniyetspor Kulübü öğrencileri de gösteri yaptı. - KAYSERİ

Kamil Karabörk, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
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