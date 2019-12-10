Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Mithat Öztaş basınla buluştu
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürü Mithat Öztaş basınla buluştu - Son Dakika

Emniyet Müdürü Mithat Öztaş basınla buluştu

6 saat önce

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, basınla bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Mithat Öztaş basınla buluştu, System.String[]

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, basınla bir araya geldi.


Cengiz Gültekin'in Malatya'ya tayininin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mithat Öztaş, basın mensuplarını makamında ağırladı. İlçe hakkında bilgiler edinen Öztaş, basın ve polis iş birliğiyle en iyi bir şekilde hizmet etmek istediğini belirtti. Basın mensupları Emniyet Müdürü Öztaş'a yeni görevinde başarılar diledi.


Amasya Merzifon doğumlu olan 38 yaşındaki Mithat Öztaş, 2003 yılında polis akademisi mezunu olup, son olarak Bursa Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevliydi. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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