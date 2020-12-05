Emniyet Müdürü, sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşları ve diğer sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen şehirde Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yiyecek bulmakta zorluk çeken kuş ve diğer sokak hayvanlarının imdadına koşarak elleriyle besledi. - SAKARYA