Emre Aşık: Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır - Son Dakika

Emre Aşık: Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır

Buğra BENLİOĞLU / -Eski Milli futbolcu Emre Aşık, tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi Yağmur Aşık hakkında son günlerde ortaya çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Emre Aşık: Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır, System.String[]

Buğra BENLİOĞLU/ -Eski Milli futbolcu Emre Aşık, tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi Yağmur Aşık hakkında son günlerde ortaya çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Emre Aşık, "Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. 15-20 milyonluk kaybım var. Nafakamı ablamlardan aldığım para ile ödüyorum" dedi.

Eski Milli futbolcu Emre Aşık, Fatih'te bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Emre Aşık'ın yanı sıra avukatları Funda Sadıkahmet ve Ali Kemal Atçeken de katıldı. Eşi Yağmur Aşık hakkında açıklama yapan Emre Aşık, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Emre Aşık, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Bu evlilikle beraber ben yapılan kumpası göremedim. Uyaranlar oldu. Ailem arkadaşlarım uyardı ama dinlemedim. Hata yaptım. Ardından bu süre zarfında yalnız bırakıldım. Planlı yapıldı. Bu sürede dolandırıldım. Şirketimin içi boşaltıldı. İmzam taklit edilerek önemli dosyalar imzalandı. Ailem avukatlarım ve bakıcılar, Yağmur tarafından tehdit edildi. İtibarım yerle bir oldu. Adıma düzenlenen cinayet planlarına şaşkınlıkla şahit oldum. Allaha bir can borcum var. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. "dedi.

"YANLIŞ EVLİLİK YAPTIM BEDELİNİ ÖDEDİM"

Aşık, "Yanlış bir evlilik yaptım. Bedelini ödedim. Çocuklarımın ödemesine izin vermeyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'ne, ülkeme, kolluk kuvvetlerine güvenim tamdır. Adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inancım tamdır. Şu anda ablamların verdiği para ile bazı şeyleri ödüyorum. Ablamların verdiği parayla nafakayı ödüyorum. Bu dönem bu şekilde gidiyor. Tabii ki iyi günler gelecektir diye düşünüyorum. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır" diye konuştu.

"İKİNCİ İSMİ BİZİMLE ERDİ SUNGUR PAYLAŞTI"

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, ise şunları söyledi: "Düzce dosyasında adı geçen Erdi Sungur bana ulaştı ve ikinci bir öldürme eyleminin gerçekleşebileceğini söyledi.  Bu eylemi planlayan kişinin ismini de bizimle paylaştı. Biz savcılığa intikal etmeden, kendisi ihbarcı olarak bunu bizimle paylaştı. Bunun üzerine de birtakım operasyonlar yapılmış, her iki şüpheliden ifadeler alınmıştır. Hem Yağmur Sarnıç hem Baycan Şenürek isimleri bizde var. Soruşturma devam ediyor"

"15 MİLYONA YAKIN KAYBIMIZ VAR"Bir diğer avukatı Ali Kemal Atçeken de, "Biz yaklaşık orada 10-15 milyonluk bir kayıp olduğunu şimdiye kadar tespit etmiş durumdayız. Şirketin içinin boşaltılması ile ilgili operasyonlarda her türlü hile ve hırsızlık yöntemlerine başvurulduğunu biliyoruz. Aynı zamanda şirketin içi boşaltılırken sadece bildiğimiz dolandırıcılık değil aynı zamanda uluslararası kredi kartı dolandırıcılığına giden bir süreç söz konusu. Yaklaşık 500 bin Euro bir kredi kartı dolandırıcılığı söz konusu" şeklinde konuştu.

Emre Aşık, Ali Kemal, Evlilik, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emre Aşık: Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır - Son Dakika

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