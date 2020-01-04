Emre Aydın İskenderun'da konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emre Aydın İskenderun'da konser verdi - Son Dakika

Emre Aydın İskenderun'da konser verdi

6 saat önce

Şarkıcı Emre Aydın, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak altında konser verdi.

Şarkıcı Emre Aydın, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak altında konser verdi.

İskenderun Belediyesince Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen yeni yıl etkinliklerinde sahne alan şarkıcı, "Sen beni unutamazsın", "Hoşçakal" ve "Afili yalnızlık" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sağanak altında gerçekleşen konserde bazı elektronik cihazlara su gelmesi ve sahnenin üzerine su birikmesi nedeniyle bir süre ara verildi.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da konser sonunda Emre Aydın'a teşekkür ederek çiçek verdi.

Emre Aydın İskenderun'da konser verdi

Emre Aydın, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:17 Kaynak: AA
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