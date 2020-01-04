Emre Aydın İskenderun'da konser verdi - Son Dakika

Şarkıcı Emre Aydın, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak altında konser verdi.

İskenderun Belediyesince Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen yeni yıl etkinliklerinde sahne alan şarkıcı, "Sen beni unutamazsın", "Hoşçakal" ve "Afili yalnızlık" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sağanak altında gerçekleşen konserde bazı elektronik cihazlara su gelmesi ve sahnenin üzerine su birikmesi nedeniyle bir süre ara verildi.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da konser sonunda Emre Aydın'a teşekkür ederek çiçek verdi.