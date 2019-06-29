Son Dakika Haberleri: Emre Aydın ve Fatma Turgut Bursa'da konser verdi
Son Dakika Güncel Haber

Emre Aydın ve Fatma Turgut Bursa'da konser verdi

34 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde Emre Aydın ve Fatma Turgut müzikseverlerle buluştu.

Emre Aydın ve Fatma Turgut Bursa'da konser verdi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde Emre Aydın ve Fatma Turgut müzikseverlerle buluştu.
Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesi Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Emre Aydın ve Fatma Turgut sevilen şarkılarını seslendirdi, konserin sonuna doğru sanatçıların "Pazar Kahvaltısı" düeti müzikseverlerin beğenisini topladı.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Aydın ve Turgut uzun süre alkışlandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:43 Kaynak: AA
Bursa, Emre Aydın, Fatma Turgut, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü Atça karpuzu Almanya yolcusu Sıcaklardan bunalan bebeğini, karpuzun içerisinde serinletti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 04:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Aydın ve Fatma Turgut Bursa'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]