Emre Belözoğlu'ndan Genel Değerlendirme

30.01.2026 23:18
Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor mağlubiyetinin ardından takımın durumunu değerlendirdi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor mağlubiyetinin ardından, "Bazen nasipte yoksa yırtınsanız da olmaz. Ama bu işin dönebileceğine inancım hala var, dönmeyeceğine inandığım anda ise zaten başka karar alırım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kaybetmek çok üzüntü verici bir şey. Futbolculuğumuzda da böyleydi, kazanma odaklı çalıştık. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta kaybettik. Oyuncularımın elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığımı görüyorum. Bence bugün Samsunspor'dan daha iyi bir takımdık. Ama karşınızda da güçlü bir kadro var. Bir tane hata yaptığınızda değerlendiriyorlar. Bitiricilik anlamında sıkıntı yaşayan bir takımız, geldiğimiz günden beri bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Daha çok tekrar edeceğiz, daha çok çalışacağız" diye konuştu.

"Oyun olarak iyiydik skor ne yazık ki üzüntü verici"

Gol beklentisi oranında kendilerinin galibiyete daha yakın olduğunun sorulması üzerine Belözoğlu, "Pozisyonları değerlendirebilseydik belki başka bir senaryo olurdu. Şota hoca da bazen iç sahada benzer istatistiklere rağmen kazanamamış. Kaliteyi yükselttiğimizi düşünüyorum ama ne yazık ki uzun süredir oynamayan oyuncular var. Onların da fiziki anlamda gelişimi olacak. Önümüzde 42 puan var, 45 puana talibi olduğunu düşünüyorum takımımızın. Bugünkü mağlubiyet gerçekten bizim için üzüntü oluşturdu ama orada kalamayız. Yapmamız gereken bir an önce toparlanmak. Bireysel kalite olarak belki bizden iyi bir takıma karşı oyun olarak iyiydik ama skor ne yazık ki üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

"Bir şeylerin değişmemesi devam ederse ona göre başka şeyler yapılır"

Oyuncu grubunun ciddi bir çaba içinde olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Oyuncu gücüne göre her takımı planlamaya çalışıyorum. Burası çok geçiş oyunu seven bir takım. Böyle oyuncu profilleri var. Biz biraz daha topa sahip planlar yapmaya çalışıyoruz. Kendi oyuncu gücüme göre maç kazanma planı yapmak durumundayım. Geldiğimiz günden beri çok kötü oynadığımız bir maç yok. Oyuncu grubunun çabalarını görmeme rağmen bir şeylerin değişmemesi devam ederse ona göre başka bir şeyler yapılır. Oyuncularıma inanmaya ve güvenmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Belki bir transfer daha yapabileceklerini belirten Belözoğlu, "Transfer yapmamız gerekiyor gibi gözüküyor. Belki 1 tane daha oyuncu alabiliriz. Yine de elimizden geleni transfer sezonunda yaptık gibi düşünüyoruz" sözlerini kaydetti.

"Bu işin dönebileceğine inancım hala var, dönmeyeceğine inandığım anda başka karar alırım"

Hajradinovic'in eksikliğinin nasıl hissedildiğiyle alakalı soruyu da yanıtlayan Emre Belözoğlu, "Burayı iyi bilen, doğru yerlerde top alma işini iyi yapan bir oyuncu. İrfan da o kalitede, çok iyi bir oyuncu. O da 5 ay oynamadığı için görüyorsunuz 55-60. dakikalarda kramplar giriyor. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. İyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. Bazen nasipte yoksa yırtınsanız da olmaz. Ama bu işin dönebileceğine inancım hala var, dönmeyeceğine inandığım anda ise zaten başka karar alırım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

