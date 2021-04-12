Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ilk 11! 'Vazgeçilmez' isim kesik yedi

Sarı-Lacivertliler, 'Tamam ya da devam' maçına çıkıyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu karşılaşmada Luiz Gustavo'ya ilk 11'de yer vermeyerek dikkat çekti. Gustavo'suz Fenerbahçe'nin nasıl performans göstereceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

Gaziantep: Günay, Olkowski, Miranda, Djılobodji, Morais, Vetrih, Rashid, Kenan, Maxim, Mirallas, Dicko

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

7 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bugün sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SA PINTO KULÜBEDE YOK

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak. Üç futbolcunun da karantinada.