Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ilk 11! 'Vazgeçilmez' isim kesik yedi

Sarı-Lacivertliler, 'Tamam ya da devam' maçına çıkıyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu karşılaşmada Luiz Gustavo'ya ilk 11'de yer vermeyerek dikkat çekti. Gustavo'suz Fenerbahçe'nin nasıl performans göstereceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.
Gaziantep: Günay, Olkowski, Miranda, Djılobodji, Morais, Vetrih, Rashid, Kenan, Maxim, Mirallas, Dicko
Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bugün sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak. Üç futbolcunun da karantinada.
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